Непосредственный оккупант Крыма представил Россию в ООН: детали скандала

Коллаборант России по оккупации Крыма и так называемый депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек заявил, что участвовал в форуме по правам человека, организованным ООН. В связи с этим Украина требует от Верховного комиссара организации по правам человека Мишель Бачелет разъяснить ситуацию.

Соответствующе сообщение появилось на Facebook-странице первого заместителя министра информполитики Эмине Джеппар.

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По ее словам, Бальбек пытается выдать себя за "голос" и "защитника" крымских татар.

Ни одного выступления не было, а его участие лишь заключалось присутствием в зале за табличкой РФ. Представитель РФ, который брал слово, заявлений об участии "высоких" гостей "российского Крыма" не делал. Руслан Бальбек ни представлялся, так же как и его никто не представлял. Список учасников форума не обнародовался, поэтому украинская сторона не могла знать заранее, кто будет от РФ. Видео с Русланом Бальбеком нет. Информация о Бальбеке в качетсве панелиста (выступающего) также отсутствует,

– отметила чиновница.

В то же время Джеппар подчеркнула, "позиция Украины остается неизменной – "депутаты" Думы из оккупированного Крыма не могут участвовать в мероприятиях ООН, как и в любых других официальных платформах международных организаций".

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Постоянное представительство Украины в ООН в Женеве провело встречу с руководством Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, во время которой были детализированы и усилены соответствующие сигналы, изложенные в вербальной ноте Постпредства о недопустимости участия Бальбека в Форуме ООН по вопросам прав человека, демократии и верховенства права , с содержанием которой уже лично ознакомилась Верховный комиссар Бачелет,

– добавила Эмине Джепар.

Также заместитель министра по вопросам информполитики сообщила, в Управлении Верховного комиссара ООН украинскую сторону заверили, что они понимают причины такой обеспокоенности. Кроме того, было сообщено о разработке соответствующей реакции.

Напомним, делегаты Курултая крымскотатарского народа VI созыва выдвинули предложение исключать из Меджлиса тех лиц, которые сотрудничают с российской оккупационной властью в Крыму, а на их место предлагают брать новых членов.