Именно поэтому они перебросили туда более или менее боеспособные пехотные подразделения и то, что в их неофициальной доктрине всегда присутствовало использование десантников. Об этом 24 Каналу сказал спикер Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый.

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Речь идет о воздушно-десантных войсках. По словам Череватого, в советской школе это была этакая "волшебная палочка" или "скорая помощь". Огромная советская (а затем русская) армия была призывной. Пехота и другие подразделения не всегда были должным образом подготовлены. Когда срочно что-то нужно было решить, посылались воздушно-десантные подразделения, которые, считалось, лучше обучены. О захвате плацдармов и высадке с вертолетов речь не идет.

Это очень неправильная практика. Но на Бахмуте это применяется. Они понимают, что это их болевая точка. Если мы пройдем ее, это почувствуется очень мощно, в частности в информационном пространстве,

– отметил Череватый.

В понимании противника опрокидывание воздушно-десантных войск – и на Донецкое, и на Луганское направления – должно спасти ситуацию.

"Однако мы знаем эти подразделения, их командование, их потенциал, их типы вооружения, их боевой путь. Изменяется уже второй – третий состав. Очень много было избито в боях на Харьковском и Херсонском направлениях. Они даже понесли потери в руководящем составе", – рассказал Череватый.

Безусловно, не стоит недооценивать врага. Но наши бойцы очень закалены, мотивация у них безумная.

Наши воины понимают, что враг беспощаден, он нарушает все гуманитарные нормы. Врага нужно уничтожить физически, и это понимает каждый – от солдата до генерала,

– подытожил представитель Восточного управления войск ВСУ.

Череватый добавил, что в Бахмуте действительно почти нет вагнеровцев. Раньше "мясных штурмов" в среднем было 30 – 50. Сейчас гораздо меньше боеприкосновений – и потому, что такая тактика уже не применяется, и потому, что мы перехватили инициативу.

"Эта их тактика и привела к тому, что они понесли колоссальные потери, которые не вкладываются в голову какого-либо военного теоретика – западного, восточного, южного. Это какое-то 18 или 19 век. Скамьями бросать личный состав, вместо того, чтобы максимально использовать технические средства", – подытожил Череватый.

Заметим! На Бахмутском направлении погибли более 20 тысяч вагнеровцев. Речь идет о потерях только убитыми.

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