Саме тому вони перекинули туди більш-менш боєздатні піхотні підрозділи й те, що у їхній неофіційній доктрині завжди було присутнє – використання десантників. Про це 24 Каналу сказав речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Остання надія росіян

У росіян це повітряно-десантні війська. За словами Череватого, у радянській школі це була така собі "чарівна паличка" або "швидка допомога". Величезна радянська (а потім російська) армія була призивна. Піхота й інші підрозділи не завжди були належно підготовлені. Коли терміново щось потрібно було вирішити, надсилалися повітряно-десантні підрозділи, які, вважалося, краще навчені. Про захоплення плацдармів та висаджування з гелікоптерів в цьому контексті не мовиться.

Це дуже неправильна практика, але на Бахмуті це застосовується. Вони розуміють, що це їхня больова точка. Якщо ми пройдемо її, це відчується дуже потужно, зокрема в інформаційному просторі,

– зазначив Череватий.

У розумінні противника перекидання повітряно-десантних військ – і на Донецький, і на Луганський напрямки – має врятувати ситуацію.

"Проте ми знаємо ці підрозділи, їхнє командування, їхній потенціал, їхні типи озброєння, їхній бойовий шлях. Змінюється вже другий – третій склад. Дуже багато було побито у боях на Харківському та Херсонському напрямках. Вони навіть зазнали втрат у керівному складі", – розповів Череватий.

Безумовно, не варто недооцінювати ворога. Та наші бійці дуже загартовані, мотивація у них шалена.

Наші воїни розуміють, що ворог нещадний, він порушує усі гуманітарні норми. Ворога потрібно знищити фізично, і це розуміє кожен – від солдата до генерала,

– підсумував речник Східного управління військ ЗСУ.

Череватий додав, що у Бахмуті справді майже немає вагнерівців. Раніше "м'ясних штурмів" в середньому було 30 – 50. Зараз значно менше боєзіткнень – і через те, що така тактика вже не застосовується, і через те, що ми перехопили ініціативу.

"Ця їхня тактика і призвела до того, що вони зазнали колосальних втрат, які не вкладаються у голову будь-якого військового теоретика – західного, східного, південного. Це якесь 18 чи 19 століття. Лавами кидати особовий склад, замість того, щоб максимально використовувати технічні засоби", – підсумував Череватий.

Зауважимо! На Бахмутському напрямку загинуло понад 20 тисяч вагнерівців. Йдеться про втрати лише вбитими.

Череватий про те, чому росіяни перекидають десантні війська: дивіться відео

Яка ситуація на Бахмутському напрямку