Сегодня в окрестностях Бахмута ситуация является динамической. Основные действия ВСУ по восстановлению территорий сейчас на паузе из-за погодных условий. Об этом 24 Каналу рассказал Родион Кудряшов – заместитель командира тактической группы "Азов".
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ВСУ в устойчивой обороне
Пока украинские военные пытаются закрепиться на захваченных позициях и переходить дальше к давлению на врага.
Основное, что мы должны понимать, инициатива на стороне ВСУ. Это значит, что мы видим врага с воздуха, контролируем врага с помощью артиллерии, а все пехотные попытки врага прорваться заканчиваются ничем,
– отметил Родион Кудряшов.
В самом Бахмуте силы обороны выполняют задачи устойчивой обороны для сдерживания россиян. Никакого шанса продвинуться оккупантам не дают.
"На Бахмутском направлении действительно сложная и динамичная ситуация, но можно считать, что ее полностью контролируют Вооруженные силы", – подчеркнул военный.
Родион Кудряшов рассказал об успехах ВСУ в окрестностях Бахмута: смотрите видео
Тактика не меняется
С начала полномасштабного вторжения россияне применяют одну тактику и придерживаются ее до сих пор. Речь идет о массированных атаках пехоты, которые использовали еще со времен Советского Союза. Ими активно пользовались и вагнеровцы в Бахмуте.
Потери, понесенные ЧВК "Вагнера", были благодаря такому руководству. Такая же тактика действия присутствует на этом направлении и сейчас. Управление не меняется,
– подчеркнул боец ВСУ.
Зато спектр средств, которые использует российская армия, довольно велик. Начиная с автоматических гранатометов, заканчивая большими гаубическими снарядами.
Привычка Евгений Пригожина о "снарядном голоде" – это ложь. По словам военного, дефицита на фронте у россиян как в снарядах, так и в средствах, к сожалению, нет.
Кто сейчас воюет в Бахмуте
В общем, ситуация с военными оккупантами в Бахмуте не изменилась. Там сражаются те же силы, которые воевали. Изменились разве что названия этих формирований.
Наибольшую роль играла ЧВК "Вагнера" вместе с регулярными войсками. Потому с уходом потерявших боеспособность вагнеровцев инициативу перенимают "регулярщики" вооруженных сил России,
– сообщил Кудряшов.
Кроме того, для укрепления направили и вновь созданные ЧВК, среди них "Шторм Z".
По мнению заместителя командира тактической группы "Азов", часть вагнеровцев все же осталась в Бахмуте. Есть маленькие отряды, которые не играют важную роль. Поэтому вообще можно считать, что ЧВК Евгения Пригожина все же отошла.
"Но ставлю восклицательный знак. Вагнеровцы не то что бы выполнил задачу и отошли на ротацию. ЧВК "Вагнера" потерял боеспособность из-за качественного поражения ВСУ. Они вынуждены были выйти для определенного восстановления и переукомплектации", – подчеркнул военный.
По официальным данным, ЧВК "Вагнера" потеряла более 20 тысяч человек только убитыми. Половина из них – это заключенные.
Детальнее о ситуации в Бахмуте
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что по состоянию на 10 июня украинские военные продвинулись на Бахмутском направлении на 1,4 километра. Кроме того, ВСУ воспользовались ротационными мерами оккупантов и наносят по ним удары.
- Однако, по словам Череватого, продвижение на Бахмутском направлении – это "не сиюминутный прорыв", как было во время деоккупации Харьковщины. Это спланированная постепенная операция. Военное командование тщательно анализирует все бои, благодаря чему украинские военные продолжают властвовать над врагом.
- Оккупационные войска пытаются продолжать наступательные действия. В частности, за минувшие сутки 10 июня, россияне провалили наступление вблизи Белой Горы.