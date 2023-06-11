Сегодня в окрестностях Бахмута ситуация является динамической. Основные действия ВСУ по восстановлению территорий сейчас на паузе из-за погодных условий. Об этом 24 Каналу рассказал Родион Кудряшов – заместитель командира тактической группы "Азов".

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ВСУ в устойчивой обороне

Пока украинские военные пытаются закрепиться на захваченных позициях и переходить дальше к давлению на врага.

Основное, что мы должны понимать, инициатива на стороне ВСУ. Это значит, что мы видим врага с воздуха, контролируем врага с помощью артиллерии, а все пехотные попытки врага прорваться заканчиваются ничем,

– отметил Родион Кудряшов.

В самом Бахмуте силы обороны выполняют задачи устойчивой обороны для сдерживания россиян. Никакого шанса продвинуться оккупантам не дают.

"На Бахмутском направлении действительно сложная и динамичная ситуация, но можно считать, что ее полностью контролируют Вооруженные силы", – подчеркнул военный.

Родион Кудряшов рассказал об успехах ВСУ в окрестностях Бахмута: смотрите видео

Тактика не меняется

С начала полномасштабного вторжения россияне применяют одну тактику и придерживаются ее до сих пор. Речь идет о массированных атаках пехоты, которые использовали еще со времен Советского Союза. Ими активно пользовались и вагнеровцы в Бахмуте.

Потери, понесенные ЧВК "Вагнера", были благодаря такому руководству. Такая же тактика действия присутствует на этом направлении и сейчас. Управление не меняется,

– подчеркнул боец ВСУ.

Зато спектр средств, которые использует российская армия, довольно велик. Начиная с автоматических гранатометов, заканчивая большими гаубическими снарядами.

Привычка Евгений Пригожина о "снарядном голоде" – это ложь. По словам военного, дефицита на фронте у россиян как в снарядах, так и в средствах, к сожалению, нет.

Кто сейчас воюет в Бахмуте

В общем, ситуация с военными оккупантами в Бахмуте не изменилась. Там сражаются те же силы, которые воевали. Изменились разве что названия этих формирований.

Наибольшую роль играла ЧВК "Вагнера" вместе с регулярными войсками. Потому с уходом потерявших боеспособность вагнеровцев инициативу перенимают "регулярщики" вооруженных сил России,

– сообщил Кудряшов.

Кроме того, для укрепления направили и вновь созданные ЧВК, среди них "Шторм Z".

По мнению заместителя командира тактической группы "Азов", часть вагнеровцев все же осталась в Бахмуте. Есть маленькие отряды, которые не играют важную роль. Поэтому вообще можно считать, что ЧВК Евгения Пригожина все же отошла.

"Но ставлю восклицательный знак. Вагнеровцы не то что бы выполнил задачу и отошли на ротацию. ЧВК "Вагнера" потерял боеспособность из-за качественного поражения ВСУ. Они вынуждены были выйти для определенного восстановления и переукомплектации", – подчеркнул военный.

По официальным данным, ЧВК "Вагнера" потеряла более 20 тысяч человек только убитыми. Половина из них – это заключенные.

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