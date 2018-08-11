Неправомерно депортированная украинка вернулась в Германию

В субботу, 11 августа, неправомерно депортированная гражданка Украины из Нюрнберга, вернулась в Германию.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Светлана К. вместе с дочерью прилетела обратно в Нюрнберг. Мужчина и взрослый сын украинки прилетят в другой день.

В 2016 году община евангельского прихода Санкт-Мартин предоставила семье, которая выехала из Донецка в связи с вооруженным конфликтом, церковный приют на два месяца, а впоследствии также осуществлял поддержку в связи с депортацией.

Напомним, в июле 2018 года суд федеральной земли Бавария разрешил вернуться ранее депортированным украинке Светлане К. в Германию вместе со своей семьей.