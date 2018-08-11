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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Неправомірно депортована українка повернулась до Німеччини

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Депортована українка повернулась до Німеччини
Депортована українка повернулась до Німеччини / Фото з відкритих джерел

У суботу, 11 серпня, неправомірно депортована громадянка України з Нюрнберга, повернулася до Німеччини.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Світлана К. разом з дочкою прилетіла назад у Нюрнберг. Чоловік і дорослий син українки прилетять в інший день.

У 2016 році громада євангельського приходу Санкт-Мартін надала сім'ї, яка виїхала з Донецька у зв'язку зі збройним конфліктом, церковний притулок на два місяці, а згодом також здійснював підтримку у зв'язку з депортацією.

Нагадаємо, у липні 2018 року суд федеральної землі Баварія постановив повернутись раніше депортованій українці Світлані К. до Німеччини разом із своєю сім'єю.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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