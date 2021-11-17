Непреклонная Меркель: СМИ рассказали подробности первого разговора канцлера с Лукашенко
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В СМИ опубликовали детали первого разговора канцлера Ангелы Меркель и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который состоялся 15 ноября. Последний выдвинул ряд требований к Германии и Евросоюзу.
По информации журналистов, Александр Лукашенко потребовал признать себя президентом Беларуси от ЕС. Его требования практически были ультиматумом.
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Лукашенко потребовал снятия санкций
Журналисты сообщили, что Александр Лукашенко просил Ангелу Меркель стать посредницей в разрешении миграционного кризиса по договоренности с российским президентом Владимиром Путиным. Также белорусский диктатор просил Меркель сделать все, чтобы Евросоюз снял санкции против его режима.
Кроме того, Лукашенко "предложил" немецкому канцлеру "забрать" половину мигрантов из Беларуси и попросил финансовую помощь на якобы приюты для нелегалов.
По информации немецких журналистов, Ангела Меркель выслушала требования Лукашенко, но ее позиция осталась непоколебимой. Канцлер лишь пообещала обсудить требования белорусского диктатора с главами стран Евросоюза.
Меркель и Лукашенко: главное
- Канцлер Германии Ангела Меркель уже дважды провела телефонные переговоры с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко на тему миграционного кризиса.
- После первых переговоров 15 ноября несколько стран подвергли критике Ангелу Меркель. Некоторые политики убеждены, что позвонив по телефону Лукашенко, она якобы таким образом признала его легитимность.
- 17 ноября Меркель и Лукашенко снова провели переговоры. Темой разговора неизменно был миграционный кризис.