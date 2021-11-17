Непреклонная Меркель: СМИ рассказали подробности первого разговора канцлера с Лукашенко

В СМИ опубликовали детали первого разговора канцлера Ангелы Меркель и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который состоялся 15 ноября. Последний выдвинул ряд требований к Германии и Евросоюзу.

По информации журналистов, Александр Лукашенко потребовал признать себя президентом Беларуси от ЕС. Его требования практически были ультиматумом.

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Лукашенко потребовал снятия санкций

Журналисты сообщили, что Александр Лукашенко просил Ангелу Меркель стать посредницей в разрешении миграционного кризиса по договоренности с российским президентом Владимиром Путиным. Также белорусский диктатор просил Меркель сделать все, чтобы Евросоюз снял санкции против его режима.

Кроме того, Лукашенко "предложил" немецкому канцлеру "забрать" половину мигрантов из Беларуси и попросил финансовую помощь на якобы приюты для нелегалов.

По информации немецких журналистов, Ангела Меркель выслушала требования Лукашенко, но ее позиция осталась непоколебимой. Канцлер лишь пообещала обсудить требования белорусского диктатора с главами стран Евросоюза.

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