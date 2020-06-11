В 2020 году агентство Scopus составило рейтинг украинских вузов. 24 канал решил вспомнить, как выглядели университеты в прошлых веках.

Для поступающих в вузы из-за пандемии перенесли ВНО, поэтому основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня тестированием по математике. 24 канал сделал подборку старых фотографий университетов, входящих в топ-20 лучших высших учебных заведений Украины.

Читайте также В КГГА настаивают, что имеют право отменить ВНО из-за пандемии

Университеты Украины

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Одним из лучших и старейших университетов Украины является Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, основанный в 1834 году.

После закрытия двух крупнейших учебных центров Виленского учебного округа: Кременецкого лицея на Волыни и Императорского Виленского университета, начали задумываться над созданием уже современного КНУ. А эти закрытые учебные заведения стали основой нового университета в 1833 году.



Киевский университет имени Тараса Шевченко, 90-е годы / Фото: uk.wikipedia.org

Харьковский национальный университет имени Василия Каразина

Харьковский национальный университет имени Василия Каразина занял вторую строчку в рейтинге "Лучших университетов Украины". Его основал просветитель Василий Каразин в 1804 году, а торжественно открыт он был 17 января 1805 года.

Он считается одним из старейших университетов Украины.

В течение всего времени существования Харьковский университет несколько раз менял официальное название:

в 1804 году его основали под названием Императорского Харьковского университета;

в 1920 году его переименовали в Свободную академию теоретических знаний;

в 1921 году – в Харьковский институт народного образования.

А уже с 1999 года университет получил уже современное название – Харьковский национальный университет имени Василия Каразина.

Национальный университет в Харькове, 19 век / Фото: gazeta.ua

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

ЛНУ имени Франко считается старейшим университетом Украины и Восточной Европы. В 1661 году он был основан как академия иезуитов, а уже с 1999 года университет носит современное название: Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Читайте также Зеленский поедет в Чернигов на встречу с ректором, который может возглавить Министерство образования

Со времени основания и до 1773 года Львовский университет полностью находился под контролем иезуитского ордена и подчинялся главе иезуитов в Риме. Учебное заведение расширялось, покупало новые помещения, имело свою библиотеку и крупнейшую во Львове типографию.

Университет имени Ивана Франко, 1950–1955 годы / Фото: lvivcenter.org

Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова

В 1865 году был основан Императорский Новороссийский университет, который в 1945 году получил имя: Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова.

Кроме известных выпускников-ученых ОНУ отличился еще тем, что стал единственным университетом Украины, который непрерывно работал во время немецко-советской войны.



Одесский университет, 1837–1865 годы / Фото: rl.odessa.ua

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

ЧНУ основан 4 октября 1875 указом императора Австро-Венгрии Франца Иосифа.

Изначально университет носил имя Франца Иосифа, впоследствии, в 1940 годах, он стал Черновицким государственным университетом.

Уже в 1989 году ЧНУ присвоили имя Юрия Федьковича.



ЧНУ имени Юрия Федьковича в 19 веке / Фото: chnu.edu.ua

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского

Сахарозаводчики юго-западного края решили создать техническое учебное заведение. В 1880 году начали собирать деньги, и уже 25 ноября 1896 года на частном совещании приняли решение об учреждении в Киеве Политехнического института.

Поэтому в 1898 году благодаря добровольным пожертвованиям в Киеве открыли Политехнический институт, а на сегодня это крупнейший университет по количеству студентов.



КПИ в 1902 году / Фото: kpi.ua

Национальный университет "Львовская политехника"

НУ "Львовская политехника" является старейшим техническим высшим учебным заведением Украины и Восточной Европы. Он был основан как Реальная школа в 1816 году с разрешения австрийского императора Франца I.

Львовская политехника считается одной из древнейших академических технических школ Европы. Здание университета было построено в стиле историзма с мотивами неоклассицизма и итальянского неоренессанса.



НУ "ЛП" / Фото: lpnu.ua

Сумский государственный университет

В феврале 1948 года совместным приказом союзных министерств высшего образования, машиностроения и приборостроения были заложены условия для создания при заводе учебно-консультационного пункта. В этом же году его возглавил выпускник учительского института, заместитель начальника отдела кадров предприятия Виктор Попов.

А уже в августе 1948 года состоялось первое зачисление на первый курс.



Сумский государственный университет, 1948 год / Фото: vnz.univ.kiev.ua

Читайте также Зеленский создал Совет по вопросам развития высшего образования: чем он будет заниматься

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Харьковский политехнический институт был основан в 1885 году. ХТИ – первый технический вуз в украинских губерниях Российской империи.

В университете обучаются примерно 26 тысяч студентов.

Харьковский политехнический институт, конец 18 века / Фото: kpi.kharkov.ua

Львовский национальный медицинский университет имени Данилы Галицкого

Во Львове находится одно из крупнейших и старейших медицинских учебных заведений Украины – национальный медицинский университет имени Данилы Галицкого.

История этого университета начинается с 1661 года. Через 100 лет – в июне 2001 года, дипломы об окончании университета получили 775 врачей, провизоров и медсестер.



Львовский медицинский университет имени Данилы Галицкого, 1894 год / Фото: uk.wikipedia.org