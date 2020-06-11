Неперевершені будівлі українських університетів: архівні фото
У 2020 році агенція Scopus зробила рейтинг українських вищів. 24 канал вирішив згадати, як виглядали університети у минулих століттях.
Для вступників до ВНЗ через пандемію перенесли ЗНО, тому основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня тестуванням з математики. 24 канал зробив підбірку старих фотографій університетів, які входять у топ-20 найкращих вищих навчальних закладів України.
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Університети України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Одним з найкращих і найстаріших університетів України – є Київський національний університет імені Тараса Шевченка, який заснований у 1834 році.
Після закриття двох найбільших навчальних осередків Віленського навчального округу: Кременецького ліцею на Волині та Імператорського Віленського університету, почали задумуватись над свторенням вже сучасного КНУ. А ці закриті навчальні заклади стали основою новозаснованого університету у 1833 році.
Київський університет імені Тараса Шевченка, 90-ті роки / Фото: uk.wikipedia.org
Харківський національний університет імені Василя Каразіна
Харківський національний університет імені Василя Каразіна посів другу сходинку в рейтингу "Найкращих університетів України". Його заснував просвітник Василь Каразін у 1804 році, а урочисто відкритий 17 січня 1805 року.
Він вважається одним із найстаріших університетів України.
Протягом всього часу існування Харківський університет декілька разів змінював офіційну назву:
- у 1804 році його заснували під назвою Імператорського Харківського університету;
- у 1920 році його перейменували на Вільну академію теоретичних знань;
- у 1921 році – Харківський інститут народної освіти.
А вже з 1999 року університет отримав вже сучасну назву – Харківський національний університет імені Василя Каразіна.
Національний університет у Харкові, 19 століття / Фото: gazeta.ua
Львівський національний університет імені Івана Франка
ЛНУ імені Франка вважається найстарішим університетом України та Східної Європи. У 1661 році він постав як Академія Єзуїтів, а вже з 1999 року університет отримав уже сучасну назву Львівський національний університет імені Івана Франка.
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Від часу заснування та до 1773 року Львівський університет повністю перебував під контролем єзуїтського ордену і підпорядковувався генералові єзуїтів у Римі. Навчальний заклад розбудовувався, купляв нові приміщення та мав свою бібліотеку й найбільшу у Львові друкарню.
Університет імені Івана Франка, 1950 – 1955 роки / Фото: lvivcenter.org
Одеський національний університет імені Іллі Мечникова
У 1865 році був заснований Імператорський Новоросійський університет, який у 1945 році отримав ім’я Одеський національний університет імені Іллі Мечникова.
Крім відомих випускників-науковців ОНУ відзначився ще ти, що став єдиним університетом України, який безперервно працював під час Німецько-радянської війни.
Одеський університет, 1837 – 1865 роки / Фото: rl.odessa.ua
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
ЧНУ заснований 4 жовтня 1875 року за указом імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа.
Спочатку університет мав ім’я Франца Йосифа, згодом, у 1940 роках він став Чернівецьким державним університетом.
Вже у 1989 році ЧНУ присвоїли ім’я Юрія Федьковича.
ЧНУ імені Юрія Федьковича у 19 столітті / Фото: chnu.edu.ua
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Цукрозаводчики південно-західного краю вирішили створити технічний навчальний заклад. У 1880 році почали збирати гроші, і вже 25 листопада 1896 року на приватній нараді прийняли рішення про заснування в Києві Політехнічного інституту.
Тож у 1898 році завдяки добровільним пожертвуванням у Києві відкрили Політехнічний інститут, а на сьогодні це найбільший університет України за кількістю студентів.
КПІ у 1902 році / Фото: kpi.ua
Національний університет "Львівська політехніка"
НУ "Львівська політехніка" – є найстарішим технічним вищим закладом України та Східної Європи. Він був заснований як Реальна школа у 1816 році з дозволу австрійського імператора Франца І.
А Львівська політехніка вважається однією з найдавніших академічних технічних шкіл Європи. Будівля університету була зведена в стилі історизму з мотивами неокласицизму та італійського неоренесансу.
НУ "ЛП" / Фото: lpnu.ua
Сумський державний університет
У лютому 1948 році спільним наказом союзних міністерств вищої освіти, машинобудування та приладобудування були закладені умови для створення при заводі навчально-консультаційного пункту. У цьому ж році його очолив випускник учительського інституту заступник начальника відділу кадрів підприємства Віктор Попов.
А вже у серпні 1948 року відбулося перше зарахування на перший курс.
Сумський державний університет, 1948 рік / Фото: vnz.univ.kiev.ua
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Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Харківський політехнічний інститут був заснований у 1885 році. ХТІ – це перший технічний виш в українських губерніях Російської імперії.
В університеті навчаються приблизно 26 тисяч студентів.
Харківський політехнічний інститут, кінець 18 століття / Фото: kpi.kharkov.ua
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
У Львові є один з найбільших та найстаріших медичних навчальних закладів України – це національний медичний університет імені Данила Галицького.
Історія цього університету починається з 1661 року. Через 100 років – у червні 2001 року, дипломи про закінчення Університету отримали 775 лікарів, провізорів і медсестер.
Львівський медичний університет імені Данила Галицького, 1894 рік / Фото: uk.wikipedia.org