Новим очільником Міністерства освіти та науки України може стати Сергій Шкарлет. Він є ректором Чернігівського національного технологічного університету. Тож саме в Чернігів, щоб зустрітися з ректором та поговорити зі студентами, і планує вирушити Президент України.

Інформацію про поїздку до Чернігова, яка запланована на середу, 10 червня, Зеленський озвучив під час спілкування з журналістами, повідомляє "Українська правда".

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"Ми ще його не призначаємо. У середу я поїду в Чернігів. Я збираюся прийти в університет, я хочу просто подивитись, як він виглядає, хочу поговорити зі студентами та зрозуміти, що це за людина", – заявив Зеленський.

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За словами Зеленського, Шкарлет не є єдиний кандидат на посаду міністра освіти та науки. Йому також рекомендували кандидатуру Олексія Дніпрова, який раніше був заступником міністра освіти часів Віктора Януковича – Дмитра Табачника, а тепер працює в Офісі президента.

Ще одного кандидата, якого пропонували ректори, є нинішній голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. Однак останній сам відмовився від пропозиції очолити міністерство.

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Сергію Шкарлету 47 років. У 2010 році він став наймолодшим ректором в Україні, очоливши Чернігівський національний технологічний університет.

В тому ж році він балотувався до Чернігівської облради від "Партії регіонів" і навіть став депутатом. А в інтерв'ю заявляв, що підтримував Віктора Януковича ще з 2004 року.

Попри це, у 2015 році він балотувався в місцеві депутати вже від Блоку Петра Порошенка.

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