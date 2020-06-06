Новым главой Министерства образования и науки Украины может стать Сергей Шкарлет. Он является ректором Черниговского национального технологического университета. Поэтому именно в Чернигов, чтобы встретиться с ректором и поговорить со студентами, и планирует отправиться Президент Украины.

Информацию о поездке в Чернигов, которая запланирована на среду, 10 июня, Зеленский озвучил во время общения с журналистами, сообщает "Украинская правда".

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"Мы еще его не назначаем. В среду я поеду в Чернигов. Я собираюсь прийти в университет, я хочу просто посмотреть, как он выглядит, хочу поговорить со студентами и понять, что это за человек", – заявил Зеленский.

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По словам Зеленского, Шкарлет – не единственный кандидат на должность министра образования и науки. Ему также рекомендовали кандидатуру Алексея Днипрова, который ранее был заместителем министра образования времен Виктора Януковича – Дмитрия Табачника, а теперь работает в Офисе президента.

Еще одним кандидатом, которого предлагали ректоры, стал нынешний глава парламентского комитета по вопросам образования Сергей Бабак. Однако последний сам отказался от предложения возглавить министерство.

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Сергей Шкарлет 47 лет. В 2010 году он стал самым молодым ректором в Украине, возглавив Черниговский национальный технологический университет.



В том же году он баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов" и даже стал депутатом. А в интервью заявлял, что поддерживал Виктора Януковича еще с 2004 года.



Несмотря на это, в 2015 году он баллотировался в местные депутаты уже от Блока Петра Порошенко.

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