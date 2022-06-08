Неприятности диктаторов: Россия и Турция решили дружить ради украинского зерна

Турки хотят вывезти украинское зерно из портов. Турки хотят себе скидку на 25%. Турки хотят модерировать мирные переговоры. Как много Турции…

Неприятно

Турецкий министр встречается с Лавровым и вторит российским нарративам о том, что санкции это плохо. Повторяет российскую пропаганду, что санкции на Россию усугубляют мировой продовольственный кризис.

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Это неприятно. Неприятно и не более того, ведь не турки вводили санкции, а значит их мнение никого не волнует. Но неприятно.

Зато параллельно смотришь на график турецкой лиры, которая продолжает лететь в пропасть и становится приятнее.

И, кто знает, связаны ли эти события…

Два "комбинатора"

Важно понимать одно.

Когда Путин строит "русский мир" и пытается восстановить империю – это бьет по экономике.

Когда Эрдоган строит "тюркский мир" и пытается восстановить империю – это тоже бьет по экономике.

По экономике России бьют санкции Запада, потому что Путин решил, что он – великий историк и военачальник и напал на Украину. Историк из него так себе. Военачальник еще хуже.

По экономике Турции бьет политика Эрдогана, который не дает Центральному Банку работать независимо, ведь он решил, что он – великий макроэкономист. Макроэкономист из него фиговенький. И вот уже в Турции инфляция 73% (в 5 раз выше, чем в Украине во время войны) и курс лиры летит в пропасть.

Почему это происходит?

Потому что оба имперца. И оба строят империи во главе с императором. А значит нет сдержек и противовесов.

И у Путина это вылазит в войну и, даже несмотря на то, что Центральным Банком управляет профессионал, экономика страдает. А у Эрдоган вылазит в инфляцию, даже если войны он пока ведет локальные и не попадает под массированные санкции, и экономика страдает.

Причина всегда одна. Отсутствие демократии. Отсутствие контроля. Отсутствие работающих институтов. Именно поэтому так важно сохранять демократию.

Судьба диктатора

И это же делает Турцию крайне ненадежным союзником. Которая может развернуться в любой момент на 180 градусов. Да, сейчас Путин и Эрдоган столкнулись в Сирии и Ливии, на Кавказе и Азии, в Крыму. Но это столкновение одинаковых людей, они борются за власть и влияние. И их ничего не сдерживает. Ни мнение народа. Ни ценности.

И не захочет ли Эрдоган предать Украину в тот момент, когда ему будет совсем тяжело – не известно. И да, мы можем смириться со скидкой на зерно в 25%, тем более, если турки сами будут вывозить зерно из наших портов. Но можем ли мы доверять такому союзнику? Можем ли мы рассчитывать на него, снижая безопасность наших портов?

У Эрдогана огромные проблемы. В экономике. Турция может стать следующей доминошкой в череде мирового кризиса. А еще у Эрдогана скоро выборы. И султан может на них проиграть. На что Эрдоган готов пойти ради победы? Готов ли он ради этой победы сдать Украину? Или пока он просто отчаянно хочет перекрыть дефицит валюты в стране, зарабатывая на украинском зерне и российских олигархах?

С диктаторами никогда не знаешь. Они очень дорого обходятся собственным гражданам. И не являются предсказуемыми партнерами. Особенно если каждый из них строит свою империю на песке из рассыпавшихся империй прошлого и думает, что вы принадлежите ему. Проблема с этими диктаторами…

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