Непрозрачный выбор: как "назначали" людей в ГБР

Украинское ФБР наконец должно полноценно заработать. Речь о государственном бюро расследований – орган, который будет изучать должностные, коррупционные и военные преступления. И совместно с НАБУ и САП будет противодействовать коррупции. И сегодня избрали чиновников в ГБР. Однако, во время отбора эксперты и журналисты заметили, что люди, которые должны быть независимыми, фактически являются ставле

Среди новоизбранных руководителей бюро – креатуры министра внутренних дел Арсена Авакова, одиозного руководителя департамента "К" СБУ Павела Демчины. Минимум 8 из 27 чиновников имеют запятнанную репутацию, говорят общественные активисты. И главное – выбирать их должны были сегодня во время голосования.

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Краткий список победителей обнародовало издание "Украинская правда", расширенный – нардеп Сергей Лещенко. Из 19 названных им вчера фамилий, 16 – получили руководящие должности в Государственном Бюро расследования, после сегодняшнего голосования. Еще несколько фамилий подтвердились из списка, который опубликовал общественный активист Александр Леменов.

Председатель комиссии Роман Майданик отрицает, что победители были определены заранее, до голосования. Но объяснить почему тогда 17 из 27 новоизбранных руководителей управлений ГБР стали известны еще вчера тоже не может.

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В Александра Леменова и Сергея Лещенко объяснение ситуации нашлось. Мол, "Народный Фронт" и "Блок Петра Порошенко", представители которых составляют большинство в конкурсной комиссии, раздерибанили руководящие должности органа, который забирает у прокуратуры функцию следствия. Мол, большинство новоизбранных руководителей ГБР – креатуры – министра внутренних дел Арсена Авакова и приближенных к нему людей, а еще несколько одиозного руководителя департамента СБУ Павла Демчины.

Что касается судьи Евгения Аблова и начальника одного из отделов полиции в Хмельницкой области Дмитрия Руденко, которых активисты назвали наиболее одиозными претендентами. В предварительном списке они были, но сегодня их не выбрали.

Общественность говорит о минимум 8 недобропорядочных новых руководителях. Одна из них не прошла собеседование на должность низшего уровня во внутренней комиссии ГБР, но внешняя комиссия, состоящая из политиков, выбрала ее руководительницей Отдела по работе с общественностью и СМИ.

Что такое ГБР?Государственное бюро расследований будет заниматься преступлениями, которые сейчас подследственны прокуратуре, а именно – преступлений, совершенных высшими должностными лицами, государственными служащими, судьями и работниками правоохранительных органов, кроме случаев, когда эти преступления отнесены к подследственности детективов Национального антикоррупционного бюро, и военных преступлений. Закон о ГБР был принят 12 ноября 2015 года.



На неруководящие должности в ГБР проводят конкурс внутренние комиссии ГБР. Зато в конкурс относительно руководящих должностей ГБР не имеет права вмешиваться. Внешняя комиссия сформирована по квотам президента Украины, Кабинета министров и Верховной Рады.