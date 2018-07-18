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Непрозорий вибір: як "призначали" людей до ДБР

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Українське ФБР нарешті має повноцінно запрацювати. Мова про державне бюро розслідувань – орган, який вивчатиме службові, корупційні та воєнні злочини. І спільно з НАБУ та САП протидіятиме корупції. І сьогодні обрали посадовців до ДБР. Однак, під час відбору експерти та журналісти помітили, що люди, які мають бути незалежними, фактично є ставлениками політичних сил.

Серед новообраних керманичів бюро – креатури міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, очільника одіозного департаменту "К" СБУ Павла Демчини. Щонайменше 8 із 27 посадовців мають заплямовану репутацію, кажуть громадські активісти. І головне – обирати їх мали сьогодні під час голосування.

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Короткий список переможців оприлюднило видання "Українська правда", розширений – нардеп Сергій Лещенко. Із 19 названих ним вчора прізвищ, 16 – отримали керівні посади в Державному Бюро розслідування, після сьогоднішнього голосування. Ще кілька прізвищ підтвердились із списку, який оприлюднив громадський активіст Олександр Лємєнов.

Голова комісії Роман Майданик заперечує, що переможці були визначені заздалегідь, до голосування. Але пояснити чому тоді 17 з 27 новообраних керівників управлінь ДБР стали відомі ще вчора теж не може.

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У Олександра Лємєнова та Сергія Лещенка пояснення ситуації знайшлось. Мовляв, "Народний Фронт" та "Блок Петра Порошенка", представники яких складають більшість конкурсної комісії, роздерибанили керівні посади органу, який забирає функцію слідства у прокуратури. Мовляв, більшість новообраних керманичів ДБР – креатури – міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та наближених до нього людей, а ще декілька керівника одіозного департаменту СБУ Павла Демчини.

Що стосується судді Євгена Аблова та начальника одного з відділів поліції в Хмельницькій області Дмитра Руденка, яких активісти назвали найодіознішими претендентами. В попередньому списку вони були, але сьогодні їх не обрали.

Громадськість говорить про щонайменше 8 недоброчесних нових керівників. Одна з них не пройшла співбесіду на посаду нижчого рівня в внутрішній комісії ДБР, але зовнішня комісія, що складається з політиків, обрала її керівницею Відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ.

Що таке ДБР?Державне бюро розслідувань займатиметься злочинами, які зараз підслідні прокуратурі, а саме – злочинів, вчинених вищими посадовими особами, державними службовцями, суддями і працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро та військових злочинів. Закон про ДБР був ухвалений 12 листопада 2015 року.

На некерівні посади в ДБР проводять конкурс внутрішні комісії ДБР. Натомість у конкурс щодо керівних посад ДБР не має права втручатися. Зовнішня комісія сформована за квотами президента України, Кабінету міністрів та Верховної Ради.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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