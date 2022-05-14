Такое предположение высказал экскомандир одного из добровольческих полков Украины Максим Жорин. Он рассказал в интервью 24 каналу и о том, насколько хватает сейчас вооружения нашему войску.

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С каким оснащением есть проблемы у бойцов

Сейчас на фронте есть нехватка бронированной техники. Иногда это распространяется и на средства связи. Такая ситуация прежде всего обусловлена непрекращающимися постоянными интенсивными боями.

Что касается количества стрелкового и противотанкового оружия – то его сейчас больше. Поэтому защитники не испытывают особой потребности в увеличении количества именно этого вооружения.

Стрелкового и противотанкового оружия сегодня хватает. Мы уже эффективно умеем им пользоваться. У нас есть все образцы противотанкового оружия, которые передают из других стран. Уверен, что во многих случаях мы ими пользуемся уже гораздо эффективнее тех стран, которые нам их и передавали,

– отметил служащий.

Следует заметить, что это слова, имеющие конкретное подтверждение. Еще в первом месяце вторжения, так же говорили о наших воинах в США. Тогда проанализировали использование переносных противотанковых ракетных комплексов, которыми интенсивно уничтожается техника России – результаты поразили мир.

Согласно данным Пентагона, которые обнародовали 18 марта, ВСУ на тот момент использовали Javelin с рекордной эффективностью. В Минобороны США отметили, что из 112 выстрелов попали в цель 100 из них.

Обратите внимание! Полный текст эксклюзивного интервью Максима Жорина 24 каналу можно прочитать по этой ссылке.

Интенсивность боев может снизиться

13 мая советник министра внутренних дел Виктор Андрусив рассказал, что начинается 3 фаза войны. По его мнению, первой была попытка захватить Украину в короткий срок. Когда это не удалось, российские войска с разгромом были вынуждены отступать сразу по нескольким направлениям.

Второй же было то, что называли началом битвы за Донбасс. Тогда российские войска начали сосредотачивать усилия на том, чтоб взять позиции ВСУ на Востоке в кольцо. У них это не удалось, несмотря на бросание бешеного количества пехоты с техникой, а также интенсивное использование артиллерии и авиации.

Поэтому сейчас войска врага начинают готовиться к обороне рубежей, где остановились. Советник министра уверен, что это указывает на решение сильно затянуть войну. Соответственно интенсивность атак врага будет постепенно уменьшаться. Однако в тот же день советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о намерении России пойти в новое наступление по нескольким направлениям.

Кстати – Резников тоже считает, что началась новая фаза войны: смотрите видео