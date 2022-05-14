Таке припущення висловив екскомандир одного з добровольчих полків України Максим Жорін. Він розповів у інтерв'ю 24 каналу й те, наскільки вистачає зараз озброєння нашому війську.

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Із яким оснащенням є проблеми в бійців

Наразі на фронті є певна нестача броньованої техніки. Інколи це поширюється й на засоби зв'язку. Така ситуація передусім зумовлена через постійні інтенсивні бої, які не припиняються.

Щодо кількості стрілецької та протитанкової зброї – то її зараз більше. Тому захисники не відчувають особливої потреби в збільшенні кількості саме цього озброєння.

Стрілецької та протитанкової зброї сьогодні вистачає. Ми вже ефективно вміємо нею користуватись. У нас є усі зразки протитанкової зброї, які передають з інших країн. Впевнений, що в багатьох випадках ми ними користуємось вже набагато ефективніше, ніж ті країни, які нам їх і передавали,

– зазначив службовець.

Слід зауважити, що це слова, які мають конкретне підтвердження. Ще на першому місяці вторгнення, так само говорили про наших воїнів у США. Тоді проаналізували користування переносними протитанковими ракетними комплексами, якими інтенсивно нищиться техніка Росії – результати вразили світ.

Відповідно до даних Пентагону, які оприлюднили 18 березня, ЗСУ на той момент використовували Javelin із рекордною ефективністю. У Міноборони США зазначили, що зі 112 пострілів влучили в ціль 100 із них.

Зверніть увагу! Повний текст ексклюзивного інтерв'ю Максима Жоріна 24 каналу можна прочитати за цим посиланням.

Інтенсивність боїв може зменшитися

13 травня радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів розповів, що розпочинається 3 фаза війни. На його думку, першою була спроба захопити Україну за короткий строк. Коли це не вдалося, російські війська з розгромом були змушені відступати одразу за кількома напрямами.

Другою ж було те, що називали початком битви за Донбас. Тоді російські війська почали зосереджувати зусилля на тому, щоб взяти позиції ЗСУ на Сході в кільце. У них це не вдалося попри кидання шаленої кількості піхоти з технікою, а також інтенсивне використання артилерії та авіації.

Тому зараз війська ворога починають готуватися до оборони рубежів, де зупинилися. Радник міністра впевнений, що це вказує на рішення сильно затягнути війну. Відповідно, інтенсивність атак ворога буде поступово зменшуватись. Проте того ж дня радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив про намір Росії піти в новий наступ за кількома напрямами.

До речі – Резніков теж вважає, що почалася нова фаза війни: дивіться відео