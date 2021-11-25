"Нерожденное поколение талантов": как Украина выглядела бы без Голодомора

Если бы не было Голодомора, украинцы имели бы на одну коллективную травму меньше. Страшная трагедия не только унесла жизни миллионов людей, но и изменила глубинную культуру украинского села.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович рассказал, что после коллективизации и усмирения голодом украинское село изменилось коренным образом. В то же время культурные потери – это лишь одна сторона медали.

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Если над обществом совершают такие преступления, оно учится выживать любой ценой. Такие вещи в будущем непросто преодолеть.

Дробович подчеркнул, что если бы люди, которые погибли во время Голодомора, получили бы шанс себя реализовать, они сделали бы значительный вклад в различные сферы жизни. В частности, в экономическую, научную или культурную жизнь.

Не счесть, сколько мы потеряли людей, которые могли бы стать композиторами, инженерами, учителями, учеными и тому подобное. Мы, как общество, как община, были бы сейчас успешнее, счастливее и богаче,

– отметил Дробович.

История утраченного таланта

Глава Украинского института национальной памяти рассказал историю утраченного потенциала, которую услышал от семьи дедушки. По соседству жила многодетная семья.

Самый маленький ребенок прекрасно играл на фортепиано. Конечно, большой вопрос, сумел ли бы он реализовать свой талант. В то же время Голодомор унес жизнь этого ребенка. Он не получил даже шанса попробовать.