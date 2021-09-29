Такое мнение в программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале высказал немецкий политолог и эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд. Также политтехнолог Сергей Гайдай рассказал об отношениях Дмитрия Разумкова и фракции "Слуга народа".

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О вступлении Украины в ЕС

Умланд: С Евросоюзом проблема в том, что пока большинство стран считают, что Украина не готова для начала процесса поступления. Считается коррумпированным, олигархическим государством.

Что касается НАТО. Думаю, здесь тоже тупик, поскольку вряд ли Альянс возьмет в свои ряды страну, которая находится в состоянии войны.

О выборах в Германии

Умланд: Возможно, выборы в Германии не так плохи для Украины, поскольку будет вхождение в новую власть "зеленой" партии, наиболее проукраинской, и либерал-демократов, которые имеют такую ​​же позицию. В частности, "антипутинскую".

Если такие 2 партии войдут в следующее правительство, то это будет скорее всего положительно для Украины.

Справка. В Германии объявили предварительный результат голосования в Бундестаг, которое состоялось 26 сентября. Победу одержала "Социал-демократическая партия" – 25,7% голосов. На 2 месте – "Христианско-демократический союз" – 18,9%.

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О деолигархизации в Украине

Умланд: Борьба с олигархами – одна из больших проблем для отношений Запада с Украиной. Я бы сказал, что это играет для безопасности украинского государства большую роль.

Этот имидж Украины, как олигархической и коррумпированной страны, является главной причиной того, что еще нет перспективы членства в ЕС. Если бы это изменилось, тогда можно было бы рассчитывать на начало вступления. Это усилило бы безопасность Украины.

С другой стороны, есть опасения, что вот эта антиолигархическая политика будет только инструментом политической борьбы. Медиаимперии олигархов могут пойти под контроль государства или политических сил, которые близки к исполнительной ветви власти.

То есть вот такую опасность тоже видят. На Западе смотрят с надеждой и опасениями на закон о деолигархизации.

Об отношениях Разумкова и "Слуги народа"

Гайдай: Дмитрий Разумков давно уже не является членом команды Владимира Зеленского. Был вопрос только о том, по какому сценарию он себя обозначит в политике как отдельная личность и та, которая возглавляет какую-то отдельную политическую силу.

Обратите внимание! Дмитрий Разумков заявил, что планирует оставаться в политике, если его отзовут с должности спикера Верховной Рады. Ему нравится работа и как руководителя парламента, и как нардепа.

Если честно, я не очень хорошо понимаю и не разбираюсь в его планах. Однако мне известно, что давно у него есть команда консультантов, которая, скажем так, просчитывает сценарии.

Когда меня спрашивают, какие у него шансы сделать самостоятельную карьеру, я говорю, что не понимаю, пока он не заявит свои цели в политике, почему он не с президентом и что его не устраивает.

Сейчас это непонятно. Пока это не будет каким-то образом проявлено, мне кажется, что шансов у Разумкова нет. Какие-то проценты будут всегда, но нет политической харизмы.

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