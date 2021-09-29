Таку думку у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі висловив німецький політолог та експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд. Також політтехнолог Сергій Гайдай розповів про відносини Дмитра Разумкова й фракції "Слуга народу".

До теми В ЄС занепокоєні зловживанням безвізом Україною та деякими іншими державами, – ЗМІ

Про вступ України в ЄС

Умланд: З Євросоюзом проблема в тому, що поки більшість країн вважають, що Україна не готова для початку процесу вступу. Її вважають корумпованою, олігархічною державою.

Щодо НАТО. Думаю, тут теж глухий кут, оскільки навряд чи Альянс візьме у свої лави країну, яка перебуває у стані війни.

Про вибори у Німеччині

Умланд: Можливо, вибори в Німеччині не такі погані для України, оскільки буде входження у нову владу "зеленої" партії, яка найбільш проукраїнська, і ліберал-демократів, які мають таку ж позицію. Зокрема, "антипутінську".

Якщо такі 2 партії увійдуть в наступний уряд, то це буде скоріш за все позитивним для України.

Довідка. У Німеччині оголосили попередній результат голосування до Бундестагу, яке відбулося 26 вересня. Перемогу здобула "Соціал-демократична партія" – 25,7% голосів. На 2 місці – "Християнсько-демократичний союз" – 18,9%.

Дізнайтеся більше Вибори в Бундестаг: партія ХСС назвала головного кандидата на крісло канцлера

Про деолігархізацію в Україні

Умланд: Боротьба з олігархами – одна з великих проблем для відносин Заходу з Україною. Я б сказав, що це відіграє для безпеки української держави велику роль.

Цей імідж України, як олігархічної та корумпованої країни, є головною причиною того, що ще немає перспективи членства в ЄС. Якби це змінилось, тоді можна було б розраховувати на початок вступу. Це посилило б безпеку України.

З іншого боку, є побоювання, що ось ця антиолігархічна політика буде лише інструментом політичної боротьби. Медіаімперії олігархів можуть піти під контроль держави чи політичних сил, які близькі до виконавчої гілки влади.

Тобто ось таку небезпеку теж бачать. На Заході дивляться з надією і побоюваннями на закон про деолігархізацію.

Про відносини Разумкова й "Слуги народу"

Гайдай: Дмитро Разумков давно вже не є членом команди Володимира Зеленського. Було питання тільки про те, за яким сценарієм він себе позначить у політиці як окрема особа й та, яка очолює якусь окрему політичну силу.

Зверніть увагу! Дмитро Разумков заявив, що планує залишатись в політиці, якщо його відкличуть з посади спікера Верховної Ради. Йому подобається робота і як керівника парламенту, і як нардепа.

Якщо чесно, я не дуже добре розумію і не знаюсь на його планах. Однак мені відомо, що давно біля нього є команда консультантів, яка, скажімо так, прораховує сценарії.

Коли мене запитують, які у нього шанси зробити самостійну кар'єру, я кажу, що не розумію, поки він не заявить свої цілі в політиці, чому він не з президентом та що його не влаштовує.

Наразі це незрозуміло. Поки це не буде у якийсь спосіб проявлено, мені здається, що шансів у Разумкова немає. Якісь відсотки будуть завжди, але нема політичної харизми.

Програма "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео