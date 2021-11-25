Несертифицированная вакцина под видом "гумконвоя: Россия везет 400 тысяч доз Sputnik Light в ОРД

Російські вакцини від COVID-19 почали надходити в ОРДЛО з 1 лютого 2021 року.

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Донбас – зона епідеміологічного лиха

Наразі в окупованих частинах Донеччини та Луганщини – критична ситуація з поширенням COVID-19: дві третини лікарень вщерть заповнені ковідними пацієнтами. На цьому тлі країна-агресор використовує окуповані території як зону для тестування несертифікованої вакцини.

Про масштаби розповсюдження коронавірусної інфекції свідчать так звані офіційні цифри статистики самопроголошених міністерств охорони здоров'я.

Якщо станом на 30 липня цього року в окупованих частинах Луганщини було зареєстровано трохи більше ніж 6 тисяч хворих, то станом на 25 жовтня їх уже 17,5 тисячі. Тобто можна стверджувати, що попри так званий гумконвой із Росії, який завіз несертифіковану вакцину Sputnik Light, темпи захворюваності перевищують усі граничні норми і значно перевищує загальносвітовий.

Зараз, за офіційною статистикою самопроголошених "министерств здравоохранения "ЛДНР", рівень смертності серед тих, хто заразився – близько 12%. Тоді як у світі цей показник у середньому 1,7% – 2%.

Нагадаю, у липні зайшов так званий "гумконвой" з російською вакциною Sputnik Light. За ідеєю, рівень смертності мав би знизитися, а він збільшився у кілька разів.

На мій погляд, такий високий рівень смертності насамперед пов'язаний із тим, що росіяни поставили до ОРДЛО не сертифікований препарат.

У полоні фейків

Так звана "офіційна статистика" не відповідає дійсності.