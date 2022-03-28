В нескольких украинских областях не работают короткие номера полиции и спасателей

В Днепропетровской и Харьковской областях и в Одессе временно не работают короткие номера спасателей и полиции. Поэтому граждан просят обращаться по резервным номерам.

Поскольку короткие номера 101 и 102 временно не работают, граждан просят обращаться по резервным номерам.

Интересно В Киеве и области комендантский час отныне будет длиться каждую ночь с 21:00 до 6:00

Харьковская область

В Харьковской области временно не работают короткие номера полиции, поэтому Полиция Харивской области опубликовала перечень номеров телефонов, по которым могут обращаться граждане.

Харьков:

Индустриальный район – (0572) 93-31-15, 93-50-64, +380956047088, +380979379117;

Киевский район – +380632154684;

Основенский район – (057) 705-98-15, +380632031916;

Слободской район – (057)737-23-46, +380635341856, +380961923702;

Московский район – (057) 738-40-53, +380675393291;

Индустриальный район – (0572) 93-31-15, 93-50-64, +380956047088, +380979379117;

Немышлянский район – (0572) 93-50-40;

Шевченковский район – +380636318179;

Новобаварский район – (057) 370 21 25;

Холодногорский район – (057)712-50-22, +380686376157;

Аэропорт – +380 (57) 775-55-00;

Харьков-Пассажирский – +380687165846;

Полиция метрополитена – +380688148690;

Область

Мерефа – (057) 748-73-50, +380990732499;

Люботин – +380685509928, +380957949056;

Новая Водолага – 05740 42002;

Основа – (057) 729-20-15;

Чугуев – +380 (5746) 22013, 0 95 825 47 59;

Волчанск и Змиев – (057) 4734993, +380503055233;

Красноград – (057) 447-82-91;

Зачепиловка – +380933165843;

Сахновщина – (05762) 3-13-63;

Кегичевка – +380575531145;

Богодухов – +380957046091;

Коломак – 0576656197;

Краснокутск – +380986134354;

Валки – 05753 51332;

Близнюки – 0575452326;

Первомайский – +380668340582;

Днепропетровская область

В Днепропетровской области временно не работают номера 101 и 112. Поэтому ГСЧС обнародовало альтернативные номера для городов для райцентров. По этим номерам могут обращаться жители городов и района.

Каменское – 097-301-29-90;

Кривой Рог – 068-915-65-01, 093-530-16-10;

Павлоград – 050-270-03-66;

Никополь – 095-620-98-30;

Синельниково – 093-478-13-41, 056-63-4-20-73, 056-63-4-20-93;

Новомосковск – 097-242-68-52;

Днепр – 056-376-10-19, 056-376-10-10;

Одесса

В Одессе временно не работает номер 101, поэтому граждан просят обращаться по резервным номерам:

(+380) 067- 480- 02-13

(+380) 050- 390- 31-52

(+380) 063- 976- 76-59

(048) 753- 09- 97

(048) 753- 09- 65