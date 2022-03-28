В нескольких украинских областях не работают короткие номера полиции и спасателей
В Днепропетровской и Харьковской областях и в Одессе временно не работают короткие номера спасателей и полиции. Поэтому граждан просят обращаться по резервным номерам.
Поскольку короткие номера 101 и 102 временно не работают, граждан просят обращаться по резервным номерам.
Интересно В Киеве и области комендантский час отныне будет длиться каждую ночь с 21:00 до 6:00
Харьковская область
В Харьковской области временно не работают короткие номера полиции, поэтому Полиция Харивской области опубликовала перечень номеров телефонов, по которым могут обращаться граждане.
Харьков:
- Индустриальный район – (0572) 93-31-15, 93-50-64, +380956047088, +380979379117;
- Киевский район – +380632154684;
- Основенский район – (057) 705-98-15, +380632031916;
- Слободской район – (057)737-23-46, +380635341856, +380961923702;
- Московский район – (057) 738-40-53, +380675393291;
- Индустриальный район – (0572) 93-31-15, 93-50-64, +380956047088, +380979379117;
- Немышлянский район – (0572) 93-50-40;
- Шевченковский район – +380636318179;
- Новобаварский район – (057) 370 21 25;
- Холодногорский район – (057)712-50-22, +380686376157;
- Аэропорт – +380 (57) 775-55-00;
- Харьков-Пассажирский – +380687165846;
- Полиция метрополитена – +380688148690;
Область
- Мерефа – (057) 748-73-50, +380990732499;
- Люботин – +380685509928, +380957949056;
- Новая Водолага – 05740 42002;
- Основа – (057) 729-20-15;
- Чугуев – +380 (5746) 22013, 0 95 825 47 59;
- Волчанск и Змиев – (057) 4734993, +380503055233;
- Красноград – (057) 447-82-91;
- Зачепиловка – +380933165843;
- Сахновщина – (05762) 3-13-63;
- Кегичевка – +380575531145;
- Богодухов – +380957046091;
- Коломак – 0576656197;
- Краснокутск – +380986134354;
- Валки – 05753 51332;
- Близнюки – 0575452326;
- Первомайский – +380668340582;
Днепропетровская область
В Днепропетровской области временно не работают номера 101 и 112. Поэтому ГСЧС обнародовало альтернативные номера для городов для райцентров. По этим номерам могут обращаться жители городов и района.
- Каменское – 097-301-29-90;
- Кривой Рог – 068-915-65-01, 093-530-16-10;
- Павлоград – 050-270-03-66;
- Никополь – 095-620-98-30;
- Синельниково – 093-478-13-41, 056-63-4-20-73, 056-63-4-20-93;
- Новомосковск – 097-242-68-52;
- Днепр – 056-376-10-19, 056-376-10-10;
Одесса
В Одессе временно не работает номер 101, поэтому граждан просят обращаться по резервным номерам:
(+380) 067- 480- 02-13
(+380) 050- 390- 31-52
(+380) 063- 976- 76-59
(048) 753- 09- 97
(048) 753- 09- 65