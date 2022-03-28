Через те, що короткі номери 101 і 102 тимчасово не працюють, громадян просять звертатися за резервними номерами.
Цікаво У Києві та області комендантська година відтепер триватиме щоночі із 21:00 до 6:00
Харківська область
На Харківщині тимчасово не працюють короткі номери поліції, тому Поліція Харівської області опублікувала перелік номерів телефонів, за якими можуть звертатися громадяни.
Харків:
- Індустріальний район – (0572) 93-31-15, 93-50-64, +380956047088, +380979379117;
- Київський район – +380632154684;
- Основ'янський район – (057) 705-98-15, +380632031916;
- Слобідський район – (057)737-23-46, +380635341856, +380961923702;
- Московський район – (057) 738-40-53, +380675393291;
- Індустріальний район – (0572) 93-31-15, 93-50-64, +380956047088, +380979379117;
- Немишлянський район – (0572) 93-50-40;
- Шевченківський район – +380636318179;
- Новобаварський район – (057) 370 21 25;
- Холодногірський район – (057)712-50-22, +380686376157;
- Аеропорт – +380 (57) 775-55-00;
- Харків-Пасажирський – +380687165846;
- Поліція метрополітену – +380688148690;
Область
- Мерефа – (057) 748-73-50, +380990732499;
- Люботин – +380685509928, +380957949056;
- Нова Водолага – 05740 42002;
- Основа – (057) 729-20-15;
- Чугуїв – +380 (5746) 22013, 0 95 825 47 59;
- Вовчанськ та Зміїів – (057) 4734993, +380503055233;
- Красноград – (057) 447-82-91;
- Зачепилівка – +380933165843;
- Сахновщина – (05762) 3-13-63;
- Кегичівка – +380575531145;
- Богодухів – +380957046091;
- Коломак – 0576656197;
- Краснокутськ – +380986134354;
- Валки – 05753 51332;
- Близнюки – 0575452326;
- Первомайський – +380668340582;
Дніпропетровська область
На Дніпропетровщині тимчасово не працюють номери 101 та 112. Тому ДСНС оприлюднило алтернативні номери для міст для райцентрів. За цими номерами можуть звертатися мешканці міст та району.
- Кам'янське – 097-301-29-90;
- Кривий Ріг – 068-915-65-01, 093-530-16-10;
- Павлоград – 050-270-03-66;
- Нікополь – 095-620-98-30;
- Синельникове – 093-478-13-41, 056-63-4-20-73, 056-63-4-20-93;
- Новомосковськ – 097-242-68-52;
- Дніпро – 056-376-10-19, 056-376-10-10;
Одеса
В Одесі тимчасово не працює номер 101, тому громадян просять звертатися за резервними номерами:
(+380) 067- 480- 02-13
(+380) 050- 390- 31-52
(+380) 063- 976- 76-59
(048) 753- 09- 97
(048) 753- 09- 65