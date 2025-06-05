Россия испытывает свои беспилотники, запуская их по Казахстану, – Минобороны страны
- Россия тестирует свои беспилотники в Казахстане, в частности на западе страны, где в феврале-марте упали несколько российских дронов.
- Большинство беспилотников прибывают с испытательного полигона в России, где тестируется авиационная техника перед взятием на вооружение.
В феврале –марте на западе Казахстана упали несколько российских беспилотников. Большинство из них прилетели с испытательного полигона в России.
Первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов заметил, что, вероятно, так Россия тестирует свои военные дроны в Казахстане. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Курсив" и Kazinform.
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Минобороны Казахстана уверено, что БпЛА запускает Россия
Камалетдинов рассказал, что более 90% БпЛА, которые нашли на территории Казахстана, а именно в Западноказахстанской области, находятся в пределах испытательного полигона 926 главного летно-испытательного центра России.
Там россияне тестируют авиационную технику и оружие перед взятием на вооружение.
Они имеют место, это их полигон. Воздушное пространство над полигоном используется испытательным центром,
– объяснил заместитель министра обороны страны.
Фрагменты БпЛА находили вдали от населенных пунктов. Они похожи на французский БпЛА Crecerelle, российский "Орлан-10", "Герань-2".
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Камалетдинов прямо подчеркнул, что беспилотники запускала именно Россия.
К слову, украинская разведка сообщает, что россияне планируют изготовить 2 миллиона FPV-дронов в 2025 году с помощью Китая.