Несколько десятков убитых: оккупанты совершили "неудачную попытку" прорыва в Луганской области
Источник:телеканал "Рада"
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты пытались прорваться в область. Но все их попытки закончились разве что десятками двухсотых, которых им организовали украинские бойцы.
В эфире телеканала "Рада" Сергей Гайдай отметил, что накануне нашим ребятам удалось сбить вражеский самолет. Есть вероятность, что оккупанты с опаской будут сбрасывать бомбы. В то же время они не оставляют попыток прорваться на территорию области.
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Попытки прорваться на Луганщину заканчиваются "двухсотыми"
Они попытались ночью совершить два прорыва возле Попасной и в Рубежном. Оставили "двухсотыми" несколько десятков своих орков и отошли. Ничего им не удается сделать,
– заметил Гайдай.
В то же время он добавил, что оккупанты продолжают обстреливать целую область. К сожалению, нет таких населенных пунктов, где бы ни было вражеских обстрелов. Самая сложная ситуация сейчас в Попасной, Рубежном и Кременной. Не обходят вниманием оккупанты также Северодонецк.
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