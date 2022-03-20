Следовательно Рубежное удастся зачистить через несколько дней. Такими прогнозами поделился глава Луганской ОГА/ОВА Сергей Гайдай.

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Ситуация в Луганской области

Гайдай отмечает, что большинство сегодняшних солдат со стороны России – пушечное мясо без опыта ведения боев. Обычно таких людей мобилизуют под дулом автомата. Об этом свидетельствуют, в частности, свидетельства пленных. Глава ОВА призвал таких людей сдаваться, ведь это – единственная возможность выжить.

Пользуясь случаем, Гайдай отметил, что на Луганщине есть все необходимое для населения. Чтобы получить продукты, лекарства или средства гигиены, достаточно обратиться в волонтерские штабы в своих населенных пунктах.

Смотрите интервью с главой Луганской ОГА/ОВА Сергеем Гайдаем: