Відтак Рубіжне вдасться зачистити за декілька днів. Такими прогнозами поділився очільник Луганської ОДА/ОВА Сергій Гайдай.

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Ситуація на Луганщині

Гайдай зазначає, що більшість сьогоднішніх солдатів з боку Росії – гарматне м'ясо без досвіду ведення боїв. Зазвичай таких людей мобілізують під дулом автомату. Про це свідчать, зокрема, свідчення полонених. Голова ОВА закликав таких людей здаватися, адже це – єдина можливість вижити.

Користуючись нагодою Гайдай зазначив, що на Луганщині є все необхідне для населення. Щоб отримати харчі, ліки чи засоби гігієни, достатньо звернутися до волонтерських штабів у своїх населених пунктах.

Дивіться інтерв'ю з очільником Луганської ОДА/ОВА Сергій Гайдай:

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