Несколько населенных пунктов до сих пор остаются отрезанными, – Чаус о ситуации на Черниговщине

Оккупанты продолжают обстреливать Черниговскую область. Снаряды прилетают в гражданскую инфраструктуру.

Об актуальной ситуации в Чернигове и области сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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По его словам, по Чернигову стандартно "что-то стучит". Немного достается и Нежину.

По другим общинам ситуация без изменений. На фронте ситуация также без изменений: мы наносим мощные удары по вражеским позициям и уверен, что очень скоро нас ждет победа,

– сказал Чаус.

Он констатировал, что по состоянию на 21 марта нет связи с несколькими населенными пунктами.

"Несколько населенных пунктов, без изменений остаются недоступными, к сожалению. И там наши люди. Я понимаю, как им там тяжело. Я уверен, что это ненадолго", – отметил глава Черниговской ОВА.

Гуманитарной помощи хватает

Вячеслав Чаус также поблагодарил волонтеров и всех тех, кто направляет гуманитарную помощь в Чернигов и область. Он заверил, что почти все населенные пункты обеспечены самым необходимым.

Как прошли сутки в Черниговской области

За прошедшие сутки, 20 марта, в области зарегистрировали 7 пожаров, из них 3 – из-за обстрелов российской армией. Всего с начала войны ликвидировали 316 пожаров, из которых 231 возникла из-за обстрелов. Удалось спасти 44 человека, из них 10 детей.

Группа пиротехников ГСЧС за сутки 9 раз выезжала для обезвреживания боеприпасов, которые не разорвались (с начала войны обнаружено и изъято 98 таких взрывоопасных предметов),

– сообщил Чаус.

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