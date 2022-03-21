Про актуальну ситуацію у Чернігові та області повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Важливо На Чернігівщині під артобстріл потрапили 2 пожежні автоцистерни

За його словами, по Чернігову стандартно "щось гупає". Трохи дістається і Ніжину.

По інших громадах ситуація без змін. На фронті ситуація також без змін: ми завдаємо потужні удари по ворожих позиціях і впевнений, що дуже скоро на нас чекає перемога,

– сказав Чаус.

Він констатував, що станом на 21 березня немає зв'язку з кількома населеними пунктами.

"Кілька населених пунктів, без змін, залишаються недоступними, на жаль. І там наші люди. Я розумію, як їм там важко. Я впевнений, що це ненадовго", – зазначив очільник Чернігівської ОВА.

Гуманітарної допомоги вистачає

В'ячеслав Чаус також подякував волонтерам та усім тим, хто направляє гуманітарну допомогу до Чернігова та області. Він запевнив, що майже всі населені пункти забезпечені найнеобхіднішим.

Як минула доба на Чернігівщині

Протягом минулої доби, 20 березня, в області зареєстрували 7 пожеж, з них 3 – через обстріли російською армією. Загалом від початку війни ліквідували 316 пожеж, з яких 231 виникла через обстріли. Вдалося врятувати 44 людини, з них 10 дітей.

Група піротехніків ДСНС за добу 9 разів виїжджала для знешкодження боєприпасів, що не розірвались (з початку війни виявлено та вилучено 98 таких вибухонебезпечних предметів),

– повідомив Чаус.