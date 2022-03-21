Як розповів очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, особовий склад, на щастя, не постраждав.

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Як минула доба на Чернігівщині

Протягом минулої доби, 20 березня, в області зареєстрували 7 пожеж, з них 3 – через обстріли російською армією. Загалом від початку війни ліквідували 316 пожеж, з яких 231 виникла через обстріли. Вдалося врятувати 44 людини, з них – 10 дітей.

Група піротехніків ДСНС за добу 9 разів виїжджала для знешкодження боєприпасів, що не розірвались (з початку війни виявлено та вилучено 98 таких вибухонебезпечних предметів),

– повідомив Чаус.

Додамо, що бійці ЗСУ на Чернігівщині знищили транспорт окупантів із провіантом та боєприпасами. Загалом за 25 днів війни загинули понад 14,7 тисячі ворожих солдатів.

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