Несколько прилетов, ФСБ в теробороне и пленные оккупанты: как прошли сутки на Днепропетровщине

В настоящее время заканчиваются 62 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Председатель Днепропетровского областного совета подвел итоги 26 апреля.

Он отметил, что Днепропетровщина надежно защищена и полностью готова к обороне. И если оккупанты захотят наступать на Кривой Рог, то это плохо для них закончится.

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Лукашук отметил, что, если наступление состоится, оно станет последним в жизни для врагов.

Что касается возможного наступления на Кривой Рог, то могу сказать, что это плохая идея. Российские оккупационные войска намерены выйти на административные границы Херсонской области. Но только в течение суток на севере Херсона орки потеряли более семидесяти человек личного состава и склад боеприпасов. Так что для них это наступление, если оно произойдет, станет последним в жизни,

– заметил он.

Россияне обстреляли Криворожье кассетными боеприпасами

В настоящее время в Криворожском районе на огороды местных жителей прилетели два вражеских кассетных боеприпаса. К счастью, никто не пострадал. Здания и коммуникации повреждения не получили.

Кроме этого, несколько "прилетов" вражеских снарядов зафиксировали в Синельниковском районе на границе с Запорожской областью и Донбассом.

СБУ обнаружила агента ФСБ в рядах теробороны

В настоящее время, 26 апреля, в рядах сил теробороны Днепропетровщины СБУ обнаружила агента ФСБ. У того была задача передавать врагу информацию по обороноспособности области.

Интересно, что СБУ знали о намерениях мужчины заранее, поэтому предателю предоставляли ложные данные. Сейчас он под стражей.

На границе с Днепропетровской областью взяли несколько оккупантов

Кроме этого, неподалеку от Нововоронцовки, что на Херсонщине на самой границе с Днепропетровской областью ВСУ взяли в плен российских военнослужащих.

Как и сотни других, захватчики приехали "на учебу", затем получили указание "спасать мирное украинское население". Типичный рассказ типичных оккупантов,

– сказал Лукашук.

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