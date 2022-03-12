Несколько раз в день общаемся с Дудой, – Зеленский поблагодарил поляков за помощь

Владимир Зеленский рассказал, что очень часто общается с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом Зеленский рассказал во время встречи с иностранными журналистами 12 марта, передает 24 канал.

Внимание Это уже новая история, – Зеленский об особо теплых отношениях с Польшей с начала войны

Последний мой звонок, могу показать, был с Дудой. Мы много, несколько раз в день общаемся – о нашей безопасности. Он помогает, как и премьер. Я благодарен, что у нас есть украинцы в Польше, которые помогают. Но я хочу сказать, что они все равно в гостях, при всем уважении,

– рассказал Зеленский.

Однако подчеркнул, что благодарен полякам за то, что они пытаются создать для украинцев теплый климат, как дома, – мы чувствуем и ценим.

Встреча Владимира Зеленского с иностранными СМИ 12 марта – смотрите видео