Про це Зеленський розповів під час зустрічі з іноземними журналістами 12 березня, передає 24 канал.

Увага Це вже нова історія, – Зеленський про особливо теплі відносини з Польщею від початку війни

Останній мій дзвінок, можу показати, був з Дудою. Ми багато, декілька разів на день спілкуємось – про нашу безпеку. він допомагає, як і прем'єр. Я вдячний, що ми маємо українців в Польщі, які допомагають. Але я хочу сказати, що вони все одно в гостях, при всій повазі,

– розповів Зеленський.

Однак наголосив, що вдячний полякам за те, що вони намагаються створити для українців теплий клімат,, як вдома, – ми відчуваємо і цінуємо.

Зустріч Володимира Зеленського з іноземними ЗМІ 12 березня – дивіться відео