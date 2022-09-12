Однако вскоре известили об опасности ударов с неба именно в территориальной общине областного центра. Вскоре это прокомментировали в горсовете Запорожья.

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Жители Запорожья видели вспышки и дым в небе

Взрывы начались в 00:41. Впоследствии местные жители сообщили, что над одним из районов города поднялось облако дыма.

Также в сети публиковали видео, на которых были видны вспышки. Тревогу в Запорожском районе объявили в 00:49, а отбой начался ровно через полчаса. Вероятно, в районе работала противовоздушная оборона.

После 2 часов ночи сделал публикацию по этому поводу секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев. Он указал, что, по предварительной информации, в Запорожье все спокойно. Однако подчеркнул, что окончательные данные обнародует военная администрация.

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Жители оккупированного Токмака позже сообщили, что около их города примерно тогда же был виден запуск ракет. Вероятно, обстрел произвели из ракетно-зенитных комплексов С-300.

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