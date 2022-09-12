Проте невдовзі сповістили про небезпеку ударів з неба саме в територіальній громаді обласного центру. Невдовзі це прокоментували в міськраді Запоріжжя.

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Жителі Запоріжжя бачили спалахи та дим у небі

Вибухи почали лунати о 00:41. Згодом місцеві жителі повідомили, що над одним із районів міста здійнялася хмара диму.

Також у мережі публікували відео, на яких було видно спалахи. Тривогу в Запорізькому районі оголосили о 00:49, а відбій почався рівно через пів години. Ймовірно, в районі працювала протиповітряна оборона.

Після 2 години ночі зробив публікацію щодо цього секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв. Він вказав, що за попередньою інформацією у Запоріжжі все спокійно. Проте акцентував, що остаточні дані оприлюднить військова адміністрація.

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Жителі окупованого Токмака згодом повідомили, що біля їхнього міста приблизно тоді ж було видно запуск ракет. Ймовірно, обстріл здійснили із ракетно-зенітних комплексів С-300.

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