Еще 10 июня бойцы батальона "АРЕЙ" освободили Нескучное в Донецкой области от оккупантов. Вскоре в населенный пункт приехали журналисты и показали, что в нем нет ни одного живого человека.

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Последствия оккупации ужасают

Как отметил корреспондент BBC, единственными остатками цивилизации в селе являются разрушенная аптека и продуктовый магазин. По его словам, в Нескучном нет сложной сети траншей, а также можно заметить деревянный мост через реку, ведущую прямо-таки к позициям оккупантов.

Здания пронизаны пулевыми дырками от оружия меньшего калибра. Здесь было много ближних сражений. Ситуация – достаточно изменчива и не коррелирует с триумфальными заявлениями об освобождении,

– заявил журналист.

В то же время он сказал, что украинская армия периодически открывает минометный огонь, чтобы заставить всех оккупантов убегать. Россия не держит в покое свои "Грады" и отвечает ими на атаки.

Репортаж из Нескучного в Донецкой области: смотрите видео от BBC

Обратите внимание! Как констатировали в BBC, это контрнаступление ВСУ и, в частности, освобождения Нескучного очень отличается от того, что было во время предыдущих успехов ВСУ в 2022 году. Очевидно, уже всем понятно, что ситуация очень тяжелая.

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