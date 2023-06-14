Еще 10 июня бойцы батальона "АРЕЙ" освободили Нескучное в Донецкой области от оккупантов. Вскоре в населенный пункт приехали журналисты и показали, что в нем нет ни одного живого человека.
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Последствия оккупации ужасают
Как отметил корреспондент BBC, единственными остатками цивилизации в селе являются разрушенная аптека и продуктовый магазин. По его словам, в Нескучном нет сложной сети траншей, а также можно заметить деревянный мост через реку, ведущую прямо-таки к позициям оккупантов.
Здания пронизаны пулевыми дырками от оружия меньшего калибра. Здесь было много ближних сражений. Ситуация – достаточно изменчива и не коррелирует с триумфальными заявлениями об освобождении,
– заявил журналист.
В то же время он сказал, что украинская армия периодически открывает минометный огонь, чтобы заставить всех оккупантов убегать. Россия не держит в покое свои "Грады" и отвечает ими на атаки.
Репортаж из Нескучного в Донецкой области: смотрите видео от BBC
Больше об освобождении Нескучного
- Село расположено вблизи реки Мокрые Яли. Без сомнения, именно о переправе через этот водоем говорил корреспондент британского телеканала.
- Известно, что оккупанты не так давно взорвали дамбу на этой реке, что на границе Запорожской и Донецкой областей, поэтому два ее берега затопило.
- Кроме того, отметим, что контрнаступательная операция по освобождению Нескучного проходила под командованием майора Александра Грищука.
- В населенном пункте на 2016 год проживало около 600 человек. Трудно поверить в то, что сейчас поселок – пуст.