Ще 10 червня бійці батальйону "АРЕЙ" звільнили Нескучне в Донецькій області від окупантів. Згодом в населений пункт приїхали журналісти та показали, що в ньому немає жодної живої людини.
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Наслідки окупації жахають
Як зазначив кореспондент BBC, єдиними залишками цивілізації в селі є зруйнована аптека та продуктовий магазин. За його словами, в Нескучному немає складної мережі траншей, а також можна помітити дерев'яний міст через річку, що веде просто-таки до позицій окупантів.
Будівлі пронизані кульовими дірками від зброї меншого калібру. Тут було багато ближніх боїв. Ситуація – досить мінлива та не корелює з тріумфальними заяви про звільнення,
– заявив журналіст.
Водночас він сказав, що українська армія періодично відкриває мінометний вогонь, аби змусити всіх окупантів тікати. Натомість Росія не тримає у спокої свої "Гради" та відповідає ними на атаки.
Репортаж з Нескучного на Донеччині: дивіться відео від BBC
Більше про звільнення Нескучного
- Село розташоване поблизу річки Мокрі Яли. Без сумніву, що саме про міст через цю водойму говорив кореспондент британського телеканалу.
- Відомо, що окупанти не так давно підірвали греблю на цій річці, що на межі Запорізької та Донецької областей, тому два її береги затопило.
- Окрім того, зазначимо, що контрнаступальна операція зі звільнення Нескучного відбувалась під командуванням майора Олександра Грищука.
- У населеному пункті станом на 2016 рік проживало близько 600 людей. Важко повірити в те, що зараз селище – пусте.