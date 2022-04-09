Так, 8 апреля состоялась ротация сотрудников ГСЧС в области Зоны отчуждения. Наконец-то спасатели, которые в течение 45 дней работали в Чернобыле, смогут вернуться домой.

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Работали буквально под дулами автоматов

Спасатели, несмотря на ситуацию, несли службу под дулами автоматов и были готовы к действиям по назначению,

– рассказывают в ГСЧС.

Усложняла возвращение домой разрушенная инфраструктура Киевской области. Разбитые и заминированные дороги сделали их путь домой как никогда долгим.

Спасатели пробыли в Зоне отчуждение 45 дней / Фото ГСЧС

Но теперь спасатели смогут увидеть своих родных и близких. Те же, кто заменил сотрудников ГСЧС, будут охранять Зону от возможных последствий "братской любви".