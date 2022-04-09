Так, 8 квітня відбулася ротація співробітників ДСНС в області Зони відчуження. Нарешті рятувальники, котрі протягом 45 днів працювали у Чорнобилі, зможуть повернутися додому.

Читайте також МВС заявило про початок битви за Донбас, обстріл Миргорода: основне за 45 день війни

Працювали буквально під дулами автоматів

Рятувальники попри ситуацію, несли службу під дулами автоматів і були готові до дій за призначенням,

– розповідають у ДСНС.

Ускладнювала повернення додому понівечена інфраструктура Київської області. Розбиті та заміновані дороги зробили їхній шлях додому як ніколи довгим.

Рятувальники пробули у Зоні відчуження 45 днів / Фото ДСНС

Але тепер рятувальники матимуть можливість побачити своїх рідних і близьких. Ті ж, хто замінив співробітників ДСНС, охоронятимуть Зону від можливих наслідків "братської любові".

До теми – Радник МВС закликав Київ, Волинь і Житомир не розслаблятися – дивіться відео: