Так, 8 квітня відбулася ротація співробітників ДСНС в області Зони відчуження. Нарешті рятувальники, котрі протягом 45 днів працювали у Чорнобилі, зможуть повернутися додому.
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Працювали буквально під дулами автоматів
Рятувальники попри ситуацію, несли службу під дулами автоматів і були готові до дій за призначенням,
– розповідають у ДСНС.
Ускладнювала повернення додому понівечена інфраструктура Київської області. Розбиті та заміновані дороги зробили їхній шлях додому як ніколи довгим.
Рятувальники пробули у Зоні відчуження 45 днів / Фото ДСНС
Але тепер рятувальники матимуть можливість побачити своїх рідних і близьких. Ті ж, хто замінив співробітників ДСНС, охоронятимуть Зону від можливих наслідків "братської любові".
- Зазначимо, що 1 квітня МАГАТЕ повідомили про те, що Чорнобильська АЕС під контролем України.
- Уже 2 квітня над ЧАЕС замайорів український прапор.
- А 5 квітня під охорону Чорнобильську АЕС взяла Нацгвардія.
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