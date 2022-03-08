Несмотря на цензуру: BBC возобновляет работу в России

Российская служба BBC продолжит свою работу в России, несмотря на новые законы, которые фактически вводят цензуру. Такой шаг объясняют необходимостью ведения репортажей из России.

Репортажи из России теперь будут транслироваться на английском языке. Возобновление работы сопровождалось долгими дискуссиями.

Заметьте McDonald 's закрывает в России 850 ресторанов – СМИ

Мы рассмотрели последствия нового законодательства наряду с необходимостью вести репортажи из России. После тщательного обсуждения мы решили возобновить репортажи из России на английском языке сегодня вечером, после того, как они были временно прекращены в конце прошлой недели,

– говорится в заявлении редакции.

Однако, в редакции подчеркнули, что безопасность работников является приоритетом номер один. Тем не менее, BBC обещает соблюдать свои стандарты.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!