Несмотря на то, что на войне: Стерненко назначили судебное заседание по делу о самозащите

Дело в суде над украинским активистом Сергеем Стерненко продолжается. 17 июня активисту назначили заседание в одесском суде.

Стерненко сообщил, что вызывают его из-за дела о самозащите, во время которого погиб нападающий.

Между тем , Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов на Херсонщине и Запорожье

В течение февраля-мая 2018 года на Сергея Стерненко было совершено 3 покушения. Во время последнего нападения скончался один из нападавших Иван Кузнецов. Он был ранен ножом в сердце и живот. 11 июня СБУ вручила Стерненко подозрение по статьям об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

На 17 июня должен отложить все дела, не волонтерить и не делать контрпропагандистский контент, потому что мне только заседание в одесском суде назначили. Война войной, а посадить Стерненко за самозащиту все еще очень нужно,

– рассказал активист.

Во время последнего покушения на убийство, о котором говорится, были двое нападавших. Кроме погибшего Кузнецова, в нападении участвовал Александр Исайкул. Второй смог убежать из Украины.

Напомню, заказчик нападений на меня на свободе Труханов и руководит Одессой. Живой исполнитель нападения Исайкул скрылся из Украины и не находится в международном розыске. На скамье подсудимых за все три нападения есть (был ли?) только исполнитель второго, потому что я сам его и задержал,

– добавил Стерненко.

Почему Стерненко вспомнил Труханова

В 2020 году мужчина, не раскрывший свое лицо, записал видео. Он заявил, что является свидетелем по делу нападения на Сергея Стерненко. По его словам, один из организаторов нападения на Стерненко, а именно Александр Победов, рассказал ему, что заказ "поломать нациста Стерненко" якобы дал городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Добавим, что Стерненко обвиняет Победова в организации покушения на него. Но в суде Победов проходит как свидетельница.

Дело Стерненко о самозащите: главное

В 2018 году Стерненко трижды становился жертвой нападений. В последний раз на Стерненко напали ночью на 25 мая два человека – Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Тогда с активистом присутствовала девушка. Активист сумел защитить себя и девушку, но смертельно ранил одного из нападавших. Второй скрылся.

Интересно, что убийцей Стерненко называют пророссийские силы: именно такую риторику проталкивали, например, по медведчуковским каналам.

Суд из-за самообороны Стерненко продолжается, за это время ему несколько раз меняли меры пресечения. В целом в Украине Стерненко стал символом движения "за самозащиту" .

К теме – командиру "Азова" удалось поговорить с женой: смотрите видео