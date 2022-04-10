Несмотря на давление оккупантов, отдел ГСЧС в Мелитополе работает в полном составе

Несмотря на давление со стороны российских оккупантов, мелитопольские спасатели продолжают работу. Весь личный состав работает в полном объеме.

Работник Мелитопольского управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций рассказал, что есть давление и определенные разговоры. Однако спасатели держатся.

Заметьте Под Мелитополем оккупанты продолжают обыски помещений и допрашивают людей

Они рассказывают, что не могут покинуть все и уехать. В Мелитополе их работа, их друзья. Подводя итог, спасатели говорят: "Мы гордимся".

В одной из частей ГСЧС оккупанты провели обыск. Это произошло после того, как местные жители пытались зарегистрироваться на выезд из Мелитополя через "зеленый коридор".

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