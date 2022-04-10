Працівник мелітопольського управління Державної служби надзвичайних ситуацій розповів, що є тиск та певні розмови. Однак рятувальники тримаються.

Зауважте Під Мелітополем окупанти продовжують обшуки помешкань та допитують людей

Вони розповідають, що не можуть покинути все й поїхати. У Мелітополі їхня робота, їхні друзі. Підсумовуючи, рятувальники кажуть: "ми лишаємось".

В одній з частин ДСНС окупанти провели обшук. Це сталося після того, як місцеві жителі намагалися зареєструватися на виїзд з Мелітополя через "зелений коридор".

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