Несмотря на языковой закон:" 1+1" дальше будет демонстрировать фильмы и сериалы на русском

В Украине с 16 июля все телеканалы должны транслировать контент исключительно на государственном языке. Однако группа "1 + 1 медиа" заявила, что не будет дублировать фильмы и сериалы на украинский.

"Зритель не привык к украинскому"

Такое решение компания мотивирует тем, что зрители, мол, негативно относятся к телепродукту, который дублируют на государственном языке. "1+1 медиа" цинично утверждает, что украинцы "исторически" привыкли смотреть фильмы на русском.

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Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан с начала,

– говорится в заявлении.

Компания отметила, что сначала перешла на украинский, но потом передумала, поскольку не все телеканалы придерживались нового закона. Компания жаловалась, что участники рынка трактуют новые нормы языкового закона по-разному, и это создает неравные условия для вещателей.

Поэтому "1 + 1 медиа" пообещала переходить на украинский "постепенно" и инвестировать деньги в украиноязычный контент.

Кто не соблюдал закон

Вещательный омбудсмен Тарас Креминь накануне заявил, что почти все телеканалы перешли на украинский язык. Закона не соблюдали только "Интер" и "Украина".

Не первый языковой скандал с "1 + 1"

Главное о языковом законе / инфографика 24 канала

В прошлом году группа "1 + 1 медиа" уже попала в языковой скандал. Тогда главная продюсер сериалов и фильмов Елена Еремеева заявила, что на русском лучше снимать мелодрамы, а на украинском – комедии. Мол, зритель не воспринимает государственный язык.