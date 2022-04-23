Несмотря на два ранения: связист "Князь" защищает Украину на передовой

Связист Вооруженных Сил Украины Ярослав с позывным "Князь" дважды ранен. Однако это не мешает ему защищать наше государство.

Об одном из наших воинов рассказали в Министерстве обороны Украины. Им "Князь" рассказал о своем месте в жизни и на фронте.

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На передовой!,

– говорит сам "Князь" о своем месте на службе.

И добавил, что каждый украинец сейчас готов защищать свою землю и буквально выгрызать победу.



Связист "Князь" / Фото Минобороны

В Минобороны подчеркнули, что у Ярослава за плечами – колоссальный опыт.

"Многочисленные "вылазки" во вражеский тыл. Серьезные бои и операции. С такими защитниками победа точно за нами! Верьте в ВСУ", – заверили там.

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