Даже во время обстрелов "Азовстали": украинские защитники в Мариуполе уничтожили 5 оккупантов
Источник:АЗОВ Мариуполь
Украинские защитники уничтожили 5 российских оккупантов в Мариуполе. Воины, несмотря на массированные обстрелы, продолжают защищать город от захватчиков.
Россияне полягли во время очередного штурма "Азовстали". Украинские защитники подчеркнули – борьба продолжается!
Внимание Оккупанты снова ударили по "Азовстали" из всего оружия: поднялся огромный столб дыма
Враг продолжает обстреливать "Азовсталь"
Защитники Мариуполя сообщили, что после частичной эвакуации гражданских с территории "Азовстали" россияне продолжают обстреливать территорию завода, в том числе сооружения, где прячутся гражданские.
Враг наносит авиаудары, ведет огонь, используя корабельную артиллерию, танки,
– отметили военные.
Очередной штурм закончился смертью 5 оккупантов
Однако украинские военные продолжают держать оборону и отражать атаки россиян. В бою они уничтожили русских солдат.
В результате очередного штурма россиянами "Азовстали" – бойцами полка "Азов" уничтожены 5 вражеских оккупантов,
– сообщили защитники.
Из "Азовстали" пытаются эвакуировать людей
- Сегодня утром, 2 мая, был согласован второй зеленый коридор из Мариуполя. Более 100 человек эвакуировали из заблокированного города в Запорожье.
- Процесс эвакуации проводили при содействии международной организации ООН. Однако в организации сообщили, что не могут взять на себя ответственность и за эвакуацию раненых военных.
- В то же время на заводе остаются еще много гражданских, а также более 500 раненых военных, нуждающихся в немедленной медицинской помощи.
Внимание Нацгвардейцы из "Азовстали" обратились с призывом обеспечить выход всем военным
- Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подчеркнула, что гуманитарная операция в Мариуполе будет продолжаться, пока не будут "достигнуты цели".
Смотрите также: колоссальное количество авиаударов – обращение заместителя командира полка "Азов"