Даже во время обстрелов "Азовстали": украинские защитники в Мариуполе уничтожили 5 оккупантов

2 мая 2022 , 21:35
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АЗОВ Мариуполь

Украинские защитники уничтожили 5 российских оккупантов в Мариуполе. Воины, несмотря на массированные обстрелы, продолжают защищать город от захватчиков.

Россияне полягли во время очередного штурма "Азовстали". Украинские защитники подчеркнули – борьба продолжается!

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Враг продолжает обстреливать "Азовсталь"

Защитники Мариуполя сообщили, что после частичной эвакуации гражданских с территории "Азовстали" россияне продолжают обстреливать территорию завода, в том числе сооружения, где прячутся гражданские.

Враг наносит авиаудары, ведет огонь, используя корабельную артиллерию, танки,
– отметили военные.

Очередной штурм закончился смертью 5 оккупантов

Однако украинские военные продолжают держать оборону и отражать атаки россиян. В бою они уничтожили русских солдат.

В результате очередного штурма россиянами "Азовстали" – бойцами полка "Азов" уничтожены 5 вражеских оккупантов,
   –  сообщили защитники.

Из "Азовстали" пытаются эвакуировать людей

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Автор: Анастасія Лукашевська