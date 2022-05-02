Даже во время обстрелов "Азовстали": украинские защитники в Мариуполе уничтожили 5 оккупантов

Украинские защитники уничтожили 5 российских оккупантов в Мариуполе. Воины, несмотря на массированные обстрелы, продолжают защищать город от захватчиков.

Россияне полягли во время очередного штурма "Азовстали". Украинские защитники подчеркнули – борьба продолжается!

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Враг продолжает обстреливать "Азовсталь"

Защитники Мариуполя сообщили, что после частичной эвакуации гражданских с территории "Азовстали" россияне продолжают обстреливать территорию завода, в том числе сооружения, где прячутся гражданские.

Враг наносит авиаудары, ведет огонь, используя корабельную артиллерию, танки,

– отметили военные.

Очередной штурм закончился смертью 5 оккупантов

Однако украинские военные продолжают держать оборону и отражать атаки россиян. В бою они уничтожили русских солдат.

В результате очередного штурма россиянами "Азовстали" – бойцами полка "Азов" уничтожены 5 вражеских оккупантов,

– сообщили защитники.

Из "Азовстали" пытаются эвакуировать людей

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Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подчеркнула, что гуманитарная операция в Мариуполе будет продолжаться, пока не будут "достигнуты цели".

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