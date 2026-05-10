Несмотря на перемирие: ночью Россия била беспилотниками

Несмотря на объявленное перемирие в ночь на 10 мая Россия снова запускала по Украине десятки ударных беспилотников. Все их обезвредили Силы обороны.

По данным Воздушных сил, с начала суток 10 мая российские войска запустили по Украине 27 ударных дронов различных типов. Противник пытался ударить БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия", запущенных со своей территории.