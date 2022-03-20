Несмотря на обстрелы харьковчане каждый день восстанавливают свой город, – красноречивые фото

Несмотря на неустанные обстрелы оккупантов Харьков продолжает жить – местные жители после бомбардировок наводят порядок в городе и восстанавливают инфраструктуру.

Харьковчане продолжают наводить порядок в разбомбленном городе. На видео видно, как люди убирают дороги и разбирают разбитые стекла.

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Харьковчане приобщаются к волонтерской инициативе "Восстановим Харьков вместе", которую 9 марта предложил городской Департамент жилищно-коммунального хозяйства.

По состоянию на 19 марта более тысячи волонтеров присоединились к инициативе, сообщили в Харьковском горсовете.

Люди убирают завалы, расчищают дороги и обустраивают город, кто как может. 19 марта волонтеры разбирались с последствиями обстрелов Новобаварського района – разбирали завалы, вывозили обломки и другой мусор, а также забивали фанерой окна в подъездах.

Российские кафиры продолжают обстреливать Харьков – значительная часть города находится в руинах. Это военное преступление россиян, за которое они будут нести ответственность.

Харьковчане присоединились к уборке города / Фото Citykharkivua

Харьковчане присоединились к уборке города / Фото Citykharkivua

Местные жители восстанавливают город: смотрите видео

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков – значительная часть города находится в руинах. Это военное преступление россиян, за которое они будут нести ответственность.

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