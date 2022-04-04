Несмотря на обстрелы, Украина ожидает достаточного урожая и экспорта, – Минагрополитики

Из-за активных боевых действий Украина не сможет использовать 3,5 миллиона гектар земли. Это, говорят в Минагрополитики, конечно повлияет на посевную, но несмотря на это в стране ждут высокий урожай.

Об этом рассказал Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. Уменьшение площадей повлияет на инвестиции, количество работников и прочее.

К теме Правительство упростило импорт сельскохозяйственной продукции в Украину

Посевная продлится дольше, – Сольский

Комендантский час – это сокращенный рабочий день, а значит, будет и более длинная посевная. Это не может не отразиться на результате. Несмотря на это мы ожидаем достаточно высокий урожай,

– подчеркнул министр.

В Минагрополитики надеются, что этот урожай разрешит существенный экспорт. Сольский подтвердил, что тяжелая ситуация и с горючим, ведь враг целит именно по нефтебазам. Несмотря на это, фермеры и аграрии привыкли к этим чрезвычайным условиям.

Самый большой вызов – это логистика

По словам министра, без определенного дефицита, конечно, не обойдется. Наибольшим вызовом остается вывоз зерна из страны из-за существенного ограничения экспортных возможностей.

Стоит посмотреть: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 4 апреля