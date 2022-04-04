Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський. Зменшення площ вплине на інвестиції, кількість працівників та інше.

До теми Уряд спростив імпорт сільськогосподарської продукції в Україну

Посівна триватиме довше, – Сольський

Комендантська година – це скорочений робочий день, а отже буде і довша посівна. Це не може не вплинути на результат. Попри це ми очікуємо на достатньо високий урожай,

– наголосив міністр.

У Мінагрополітики сподіваються, що цей урожай дозволить суттєвий експорт. Сольський підтвердив, що важкою є ситуація з пальним, адже ворог цілить саме по нафтобазах. Попри це, фермери та аграрії призвичаїлись до цих надзвичайних умов.

Найбільший виклик – це логістика

За словами міністра, без певного дефіциту звісно не обійдеться. Найбільшим викликом залишається вивезення зерна з країни – через суттєве обмеження експортних можливостей.

Варто переглянути: ранкове зведення Генштабу станом на 4 квітня