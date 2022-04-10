Несмотря на "прилеты" от врага, над Днепропетровщиной сбили 2 беспилотника

Российские оккупанты нанесли удары по Днепропетровщине. Однако ночью удалось сбить 2 вражеских беспилотника в небе над областью.

Архив побед Вооруженных сил пополняется. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Напомним Сутки антирекордов: в Днепре и области за ночь 7 вражеских "прилетов", есть пострадавший

Также есть информация о сбитой ракете

Об сбитии беспилотников Валентин Резниченко сообщил после новости о ракетных ударах, нанесенных оккупантами по области.

Есть и хорошая новость. Ночью над Днепропетровщиной наши военные сбили два вражеских беспилотника,

– заявил Резниченко.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук заявил о том, что в Соломенской общине Днепровского района наши войска сбили вражескую ракету, а ее обломки упали на крышу здания фермерского хозяйства, из-за чего возник пожар, однако жертв и пострадавших, к счастью, нет.

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